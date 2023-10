Maschinenhaus auf Windrad bei Wiederau gesetzt

Es geht voran auf der Baustelle im Windpark Königshain-Wiederau. Doch für Mittelsachsens künftig höchste Windenergieanlage fehlen immer noch entscheidende Teile.

Auf der Baustelle für Mittelsachsens höchste Windkraftanlage bei Wiederau an der Bundesstraße 107 hat sich nach wochenlanger Pause etwas bewegt: So sind das Maschinenhaus und der Generator montiert worden. Der dazu verwendete Großkran mit einer Höhe von rund 180 Metern lag bereits am vorigen Freitag wieder auf der Baustelle.