Messerattacke in Geringswalde: Angeklagter bricht sein Schweigen

Geschrien habe er, sie solle wieder zu ihm zurückkommen. Am Landgericht Chemnitz wurde am Montag der Prozess gegen einen 46-jährigen Bulgaren fortgesetzt. Er ist angeklagt, weil er am 14. Juli letzten Jahres in Geringswalde im gemeinsamen Wohnhaus auf seine damals schon getrennt lebende Ehefrau und deren Schwester mit einem Messer eingestochen...