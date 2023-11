Mieten oder Kaufen: Lohnt die eigene Wohnung in Mittelsachsen?

Immobilien und Eigentumswohnungen sind im vergangenen Jahr in Mittelsachsen teurer geworden. Wer in Eigentum investiert, zahlte mehr als Mieter für vergleichbaren Wohnraum. Lohnt sich das trotzdem?

Die eigenen vier Wände: Diesen Traum hat sich Monika P. (Name geändert) mit ihrer Familie erfüllt. Sie hat in einer mittelsächsischen Kommune neu gebaut. "Wir haben zur Miete gewohnt, hatten aber keine kleine Wohnung, sondern eine Doppelhaushälfte mit Garten und Garage", beschreibt sie. Das war in Sachsen-Anhalt, im Raum Halle. Dort etwas zu...