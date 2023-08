Mit 2,04 Promille intus in Döbeln unterwegs

Reichlich Alkohol getrunken hat eine Frau, die von der Polizei in Döbeln erwischt wurde. Aufgefallen war sie durch eine Fahrt mit einem platten Reifen.

Mit ordentlich Alkohol im Blut ist eine Auto fahrende Frau von der Polizei in Döbeln erwischt worden. Wie es in der Mitteilung der Polizei heißt, wurden Beamte am Sonntag gegen 20.55 Uhr darüber informiert, dass ein Opel mit einem platten Reifen auf der Leipziger Straße unterwegs sei. Als die Polizisten eintrafen, fanden sie das Auto im...