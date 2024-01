Mittelsachsens höchstes Windrad ist jetzt komplett

Das dritte Rotorblatt ist am Freitag montiert worden. Der Großkran wird auf der Baustelle bei Wiederau an der B107 nicht mehr gebraucht. Doch bevor sich hier was dreht, sind noch andere Arbeiten nötig.

Seit Freitag ist die größte mittelsächsische Windkraftenergieanlage im Windpark Königshain-Wiederau komplett. Das dritte Rotorblatt mit seinen mehr als 80 Metern Länge wurde von einem Großkran in die Höhe gezogen und dort an die Nabe in 166 Metern Höhe montiert. Nun erfolgt der Abbau des Großkrans, und die Arbeiten im Inneren des...