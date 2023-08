Mittelsachsens höchstes Windrad: Schwertransporte verzögern sich

In dieser Woche sollten die drei Rotorblätter an eine Umladefläche bei Altmittweida geliefert werden und in Kürze nächtliche Transporte zur Baustelle bei Wiederau erfolgen. Doch daraus wird nichts.

Mancher ist schon sicher, dass er das Ereignis nicht verpassen und auf jeden Fall mit Fotos oder Videos dokumentieren möchte: den Transport der drei jeweils 20 Tonnen schweren und 80 Meter langen Rotorblätter für Mittelsachsens höchstes Windrad bei Wiederau. Aber Kamera oder Smartphone müssen noch nicht bereitgelegt werden. Denn der Transport...