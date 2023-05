Nach Drogenrazzia in Colditz: Strafverfolger ermitteln weiter

Der Schlag gegen die regionale Drogenszene war empfindlich. Am 28. März rückten rund 220 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und THW aus, um fünf Objekte in Colditz, Möseln und Hohnbach zu durchsuchen. Was dabei entdeckt wurde, ließ Beobachter damals aufhorchen: 5,5 Kilo Crystal, knapp 2600 Cannabis-Pflanzen und 32.000 Euro Bargeld, aber auch Pistolen...