Nach Razzia in Colditz: Kriminelle Neonazis angeklagt

Sie sitzen noch immer in U-Haft, die drei Männer aus Colditz, weithin bekannte Neonazis, die offenbar seit Jahren dick mit Drogen im Geschäft waren. Denn bei einer Razzia am 28. März wurden in fünf Objekten in Colditz, Möseln und Hohnbach haufenweise Drogen und Bargeld, aber auch Luxuskarossen beschlagnahmt.