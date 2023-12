Nach Sanierung und Einlagerung: Läuten die Glocken in Penig und Topfseifersdorf am Heiligabend?

In Penig waren sie vom Kirchturm geholt worden, um sie zu restaurieren, in Topfseifersdorf waren die Glocken für die Turmsanierung eingelagert worden. Nun sind sie zurück. Läuten sie zu Weihnachten?

Die einen wurden über Wochen restauriert, die anderen eingelagert. Nun sind die Glocken sowohl der Stadtkirche Penig als auch der Kirche in Topfseifersdorf an ihren jeweiligen Plätzen in den Kirchtürmen zurück. Wann aber läuten sie wieder? Noch ist es rund um die Gotteshäuser still, wenn es um das Glockengeläut geht. Nun aber steht...