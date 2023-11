Neben Krimis gibt es auch Schallplatten: Bibliothek Rochlitz organisiert Bücherflohmarkt

Die Einrichtung sondert Stücke ihres Bestandes aus und verkauft sie. Vielleicht finden sich da schon die ersten Weihnachtsgeschenke.

Wer schon in Vorbereitung auf Weihnachten ein Buch oder eine CD zum kleinen Preis sucht, der wird vielleicht am Samstag, 18. November, in Rochlitz fündig. Die Bibliothek „Alte Lateinschule“ will sich vom Ballast befreien und verkauft zum Bücherflohmarkt ausgesonderte Bücher, CDs, DVDs und Schallplatten, damit sie in den Regalen der Käufer...