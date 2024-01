Neues Café in Penig eröffnet: deutsch-brasilianische Küche und Veranstaltungen

Etwas südamerikanisches Flair gab es zur Eröffnung des Liebe Café-Bistrôs in Penig. Inhaberin Julia Eichert hat viele Ideen.

In Penig gibt es etwas Neues: Mit einer Eröffnungsparty und Livemusik wurde das Liebe Café-Bistrô in Penig am Samstag offiziell eröffnet. Julia Eichert zeigte sich glücklich. „Seit zwei Monaten haben wir geöffnet und dabei wurden wie sehr herzlich von den Menschen hier aufgenommen. Die Einwohner sind sehr aufmerksam, liebevoll und...