Nutzungskonzept zum Brauereirevier Penig wird auf Stadtratssitzung vorgestellt

Die Stadtverwaltung lädt zur sechsten öffentlichen Stadtratssitzung in diesem Jahr ein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird am 11. Juli um 18:30 Uhr unter anderem über die Nachnutzung des Brauereiensembles informiert. Die Öffentlichkeit konnte sich am Konzept zur Nachnutzung unter anderem durch Aufrufe im Amtsblat und bei Brauereiführungen...