Penig: Dachs verursacht Unfall

In der Nacht zum Mittwoch verursachte ein Dachs gleich zwei Unfälle, wie die Polizei mitteilt. Rund zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Penig lief das Tier über die Autobahn 72. Ein in Richtung Hof fahrender Toyota stieß mit dem Dachs zusammen. Der 39-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Der Dachs starb an der...