Penig: Dem Ärger auf der Autobahn folgt die Bedrohung mit einer Machete

Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigt die Polizeidirektion Chemnitz. Eine Frau und ein Mann haben sich mit ihren Autos auf der Autobahn 72 gegenseitig bedrängt. Der Streit eskalierte in Penig.

Zu einem Fall von Körperverletzung ist die Polizei am Mittwochnachmittag in Penig gerufen worden. Eine Frau und ein Mann waren erst auf der Autobahn sprichwörtlich aneinander geraten, anschließend in Penig dann im wahrsten Sinne des Wortes. Zu ihnen gesellte sich im Verlauf der Streitereien noch ein weiterer Mann. Mit im Spiel: eine Machete.