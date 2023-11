Penig erweckt den heiligen Martin auf besondere Weise zum Leben

Kaum jemand, der die Geschichte um den heiligen Martin nicht kennt - den Mann, der einen Mantel mit einem Bettler teilte. Auch in Penig wird am 11.11. auf besondere Weise an Martin erinnert.

Am 11. November wird nicht nur der Auftakt der neuen Faschingssaison gefeiert, sondern auch an Sankt Martin erinnert - den Schutzpatron etlicher Berufsgruppen, etwa der Winzer, Weber und Schneider. Auch in Penig steht am 11.11. beides im Mittelpunkt. Pünktlich 11.11 Uhr übernimmt der Faschingsclub Penig mit viel Tamtam die Schlüssel des...