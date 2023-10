Penig: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

58-Jähriger muss mit Rettungshubschrauber in die Klinik

Penig.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Peniger Ortsteil Obergräfenhain schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr der 58-Jährige am Sonnabendnachmittag mit seinem Motorrad Yamaha die Bundesstraße 175 von Narsdorf kommend in Richtung Obergräfenhain. Dort überholte das Motorrad einen Pkw, kam dabei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr durch einen Graben. Der 58-Jährige stürzte von seinem Motorrad, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem angrenzenden Feld liegen. Der Mann wurde schwer verletzt und musste von einem Rettungshubschrauber abgeholt werden. Das Motorrad war zudem nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (ug)