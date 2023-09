Peniger Händler locken Massen in die Innenstadt

Heerscharen an Besuchern strömten am Freitagabend in die Peniger Innenstadt. Der Andrang verwunderte nicht: Das Zentrum wurde zur Partymeile.

Ob Modenschau, Dekoideen, Bodypainting für Mutige oder Cocktails für jedermann: Den Peniger Gewerbetreibenden ist es gelungen, die Innenstadt mit viel Leben zu füllen. Am Freitagabend platzten der Markt, die Brückenstraße und der Lutherplatz aus allen Nähten. Scharen an Besuchern hatten sich aufgemacht, Penigs Geschäfte im Dämmerlicht und... Ob Modenschau, Dekoideen, Bodypainting für Mutige oder Cocktails für jedermann: Den Peniger Gewerbetreibenden ist es gelungen, die Innenstadt mit viel Leben zu füllen. Am Freitagabend platzten der Markt, die Brückenstraße und der Lutherplatz aus allen Nähten. Scharen an Besuchern hatten sich aufgemacht, Penigs Geschäfte im Dämmerlicht und...