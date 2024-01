Peniger lassen Ballons zum Jubiläum der „Weltentdecker“ steigen

Die Kinderkrippe wurde mit einem ebensolchen Ritual vor zehn Jahren eröffnet.

In der Peniger Kinderkrippe „Weltentdecker“ wurde am Donnerstag das zehnjährige Bestehen gefeiert. „Lassen Sie die Jacken erst einmal an, wir gehen gleich raus“, so die Leiterin Ines Ambos zu den eintreffenden Gästen. Der Grund dafür war der Aufstieg von Luftballons zu Beginn der Veranstaltung. Auf kleinen Zetteln stiegen mit den...