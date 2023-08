Peniger Rebellen in Westernstadt Hasselbach

Zum traditionellen Osterfest kamen über 2000 Besucher in den Naturpark Peniger Köbe. Die Tiere hatten ihre Freude, die Kinder ebenso. Eltern standen dicht an dicht und manchmal huschte ein Osterhase durchs Bild. Auffällig jedoch: Die Besucher kamen von weit her und wählten bewusst die Köbe als Ausflugsziel.