Pianist Tanguy de Williencourt tritt in Colditz auf

In der Hofstube des Schlosses erklingen Werke von Beethoven, Debussy, Liszt und Ravel.

Ein Blüthner-Konzert mit dem Pianisten Tanguy de Williencourt findet am Freitag, 9. Februar, ab 19.30 Uhr in der Hofstube auf Schloss Colditz statt. Der französische Musiker hat unter anderem in der Pariser, St. Petersburger und Berliner Philharmonie konzertiert. Der Pianist wird seine vierte CD mit dem Cellisten Bruno Philippe bei Harmonia...