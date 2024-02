Pokal des Bürgermeisters im Blick: In Lunzenau rollt der Ball

Das Freizeitturnier mit Teilnehmern aus der Stadt wird zum 14. Mal organisiert.

In der Turnhalle Altenburger Straße in Lunzenau rollt am Samstag der Ball. Teams aus der Stadt wetteifern um den Pokal des Bürgermeisters. Das Fußballturnier findet zum 14. Mal statt. Anstoß in der Halle ist 13 Uhr. Besucher zum Anfeuern oder nur Zuschauen sind willkommen. Bürgermeister Ronny Hofmann hat alle städtischen Vereine zur...