Polizei ermittelt nach Übergriff am Großteich in Geringswalde

Im Fall einer gefährlichen Körperverletzung hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Freitagabend soll ein 26-Jähriger von drei unbekannten Tätern geschlagen und verletzt geworden sein.

Die Polizei ermittelt jetzt im Fall einer gefährlicher Körperverletzung, bei der am Freitagabend ein 26-Jähriger in Geringswalde verletzt worden ist. Der Übergriff soll sich den Angaben der Polizei zufolge gegen 21 Uhr auf der Straße Am Großteich in Geringswalde ereignet haben. Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe des Großteichs....