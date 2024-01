Polizei erwischt betrunkenen Fahrer bei Kontrolle in Lunzenau

Bei dem Mann wurden 1,52 Promille Atemalkohol registriert. Er konnte zudem keinen Führerschein vorweisen.

Lunzenau.

Ein betrunkener Autofahrer ist der Polizei bei einer Verkehrskontrolle im Lunzenauer Ortsteil Berthelsdorf ins Netz gegangen. Die Beamten hatten am Neujahrstag gegen 23 Uhr in der Dorfstraße in Höhe der Einmündung Zur Amtmannskluft einen Pkw Nissan kontrolliert. Der 46-jährige Fahrer steht nun im dringenden Verdacht, den Nissan zur Zeit der Kontrolle alkoholisiert gefahren zu haben. Den ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zu dieser kam noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu, weil er keine gültigen entsprechenden Papiere vorweisen konnte. (fp)