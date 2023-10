Polizei erwischt Mann mit gestohlenem E-Scooter

Der 36-Jährige stand zudem unter Drogeneinfluss und hatte zwei Geldkarten bei sich, die nicht auf seinen Namen ausgestellt waren.

Offenbar mehrerer Vergehen schuldig gemacht hat sich ein Mann, den Beamte am Dienstagabend in Hartha kontrollierten. Laut Polizeibericht war er mit einem E-Scooter unterwegs, der am Mittag in Döbeln als gestohlen gemeldet wurde. Aber damit nicht genug. Die Polizisten führten auch einen Drogenvortest mit dem 36-Jährigen durch. Dieser reagierte...