Pop-up-Galerie in Rochlitz: Kunst in der Garage begeistert

Die meiste Zeit ist es nur eine schnöde Garage. Doch an ein paar Wochenenden verwandeln sich die Wände in eine Galerie. Kunstliebhaber und Künstler schätzen das. Organisatorin Ilona Günther sagt, wie es weitergeht.

Von den Brettern blättert an einigen Stellen blaugraue Farbe ab. Schlichte Tore aus Holz sind es, wie sie in der Gegend häufig zu sehen sind. Eine Garage eben, in der Fahrzeuge stehen und Dinge gelagert werden, die zu schade zum Wegwerfen sind, aber kaum mehr gebraucht werden. Und doch war diese Garage am Mühlgraben in Rochlitz im Vorjahr...