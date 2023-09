Premiere mit vielen Höhepunkten: Pferdetheater lockt rund 300 Besucher nach Noßwitz

Ein halbes Jahr Vorbereitungszeit, 50 zweibeinige und neun vierbeinige Schauspieler: Das sind die Zutaten für das Pferdetheater in Noßwitz. Die Premiere gelang mit Pauken und Trompeten.

Wenn die Generalprobe nicht ganz so optimal läuft und eher in die Kategorie „mittelschwere Misere“ eingeordnet werden kann, dann wird die Premiere umso besser und erfolgreicher. Im Rochlitzer Ortsteil Noßwitz ist genau das passiert, was in der Theaterwelt fast gang und gäbe ist. Die letzte Probe vor dem großen Auftritt geriet zum...