Projekt mit Wasserstoff und Windkraft: In Kürze wird informiert

Über den Stand des Millionenprojekts der Mittelsächsischen Bürgerenergiegenossenschaft (MSE) soll in Kürze öffentlich informiert werden. Dazu findet in der Turnhalle in Frankenau eine Bürgerversammlung statt, sagte Projektkoordinator Dominik Güther. Termin ist der 25. Mai, 17.30 Uhr. Die Genossenschaft aus Erlau plant die Produktion grünen...