Protest gegen Asyl: Kaum Teilnehmer bei Demo in Rochlitz

Die rechtsextremen Freien Sachsen haben an Zuspruch verloren. Denn am Mittwoch gelingt es der Splitterpartei nicht mehr so viel Menschen für eine Kundgebung in Rochlitz zu mobilisieren wie noch vor Wochen. Nur annähernd 30 Frauen und Männer finden sich um 18 Uhr am Markt ein, um allen voran gegen die Asylpolitik zu demonstrieren. Zu Spitzenzeiten...