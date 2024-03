Quadfahrer aus Hartha unterstützen Feuerwehr

Die Quad- & ATV-Freunde aus Hartha knüpfen mit ihrem Wintertreffen an den Widerhall vom vergangenen Jahr an. Unmittelbare Nutznießerin der Besucherströme ist die Jugendfeuerwehr.

Sie holen die Südvorstadt in Hartha aus dem Winterschlaf. Wenn Motoren an der Rennstrecke am Heegweg knattern und Benzingeruch in der Luft liegt, dann versammeln sich die "Quad- & ATV-Freunde" zum jährlichen Wintertreffen. Am 2. März öffnete der Motorsportclub (MSC) Hartha, unter dessen Dach die „Quadrofanten“, wie sie sich nennen, das...