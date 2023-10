Queer in der Schule: Gehört Aufklärung über sexuelle Vielfalt in die Schule?

In sächsischen Schulen machen laut einer Studie 42 Prozent der LSBTIQ*-Personen negative Erfahrungen. Zwischen Ausgrenzung, Regenbogenanhängern und sexueller Aufklärung.

Nadja Ungethüm ist 34 Jahre alt und trans. Wenn sie sich an ihre Schulzeit in Geringswalde erinnert, dann sagt sie: "Ich dachte immer, dass ich verrückt bin und mit mir etwas falsch ist. Sowas wie transgender gab's damals nicht. Im Nachhinein weiß ich, was mit mir los war, aber ich habe das erst ziemlich spät erfahren."