Radler bringt Wladiwostok nach Geringswalde

Er nennt sich Weltenradler und entführt sein Publikum in den Fernen Osten Russlands. Was er erlebte, vermittelt er in zahlreichen Bildern.

Thomas Meixner durchradelte im Laufe der zurückliegenden 25 Jahre jeden Kontinent bis zu drei Mal. Insgesamt spulte er seit 1998 rund 300.000 Kilometer ab. Was ihn antreibt und was der in Raguhn-Jeßnitz bei Bitterfeld geborene 58-Jährige auf seinem Trip in den Fernen Osten kürzlich erlebte, worüber er lachen, aber auch weinen musste,... Thomas Meixner durchradelte im Laufe der zurückliegenden 25 Jahre jeden Kontinent bis zu drei Mal. Insgesamt spulte er seit 1998 rund 300.000 Kilometer ab. Was ihn antreibt und was der in Raguhn-Jeßnitz bei Bitterfeld geborene 58-Jährige auf seinem Trip in den Fernen Osten kürzlich erlebte, worüber er lachen, aber auch weinen musste,...