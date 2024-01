Rochlitz: Bernd Birbils spielt beim Neujahrsgrillen bei der Feuerwehr

Feuerwehr und Feuerwehrverein organisieren den Jahresauftakt mit Musik, Bratwurst und Glühwein.

Die Geselligkeit der Weihnachtszeit ist vorbei, aber traditionell trifft man sich bei der Feuerwehr in Rochlitz schon in den ersten Tagen des neuen Jahres wieder. So laden die Freiwillige Feuerwehr und der Feuerwehrverein Rochlitz für Samstag ans Feuerwehrdepot ein, von 16 bis 22 Uhr ist Neujahrsgrillen. Es gibt Bratwurst und Glühwein, und mit...