Rochlitz im Aufbruch: Millionen für Schule, Freibad und weitere Infrastruktur

Rochlitz stemmt sich gegen den landesweiten Trend: Denn die Anzahl der Einwohner wächst. Das hat auch Folgen. So platzt etwa die Grundschule aus allen Nähten. Eine Erweiterung ist geplant. Doch das ist nicht das einzige Projekt für 2024.

Die Stadt Rochlitz hält an ihrem in den Vorjahren eingeschlagenen Kurs fest und pumpt im nächsten Jahr Millionen in die Infrastruktur. Das geht aus dem Entwurf für den Haushalt 2024 hervor, der jüngst im Stadtrat öffentlich vorgestellt worden war. Zuvor hatten die Politiker hinter verschlossenen Türen die einzelnen Posten Punkt für Punkt...