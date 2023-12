Rochlitz: Senioren lassen es im Bürgerhaus krachen

Die Seniorenweihnachtsfeier im Advent gehört zu Rochlitz dazu. Seit gut vier Jahrzehnten gibt es das Format. Nun werden erneut hunderte Gäste erwartet.

Sie wird seit mehr als 40 Jahren gefeiert, die Seniorenweihnachtsfeier in Rochlitz. Seit gut 30 Jahren lädt die Stadt gemeinsam mit der städtischen Sozialservicegesellschaft zu der Veranstaltung ein. Am Freitag ist es endlich wieder soweit. Ab 14.30 Uhr erwartet die Senioren – im Vorjahr immerhin rund 200 an der Zahl – ein buntes Programm....