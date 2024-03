Rochlitz: Treibgut auf Muldeninsel wird weggefahren

Das Hochwasser um Weihnachten hat erheblich Äste und anderes Treibgut angeschwemmt. Doch wie lange lagert es noch auf der Muldeninsel?

Was lange währt, wird endlich gut. Dieser oft zitierte Spruch trifft auch auf das Treibgut zu, dass seit dem Hochwasser um Weihnachten auf der Muldeninsel in Rochlitz lagert. Das Material soll nun so rasch als möglich abtransportiert werden. „Der Auftrag konnte endlich erteilt werden“, sagt OB Frank Dehne (parteilos). Da das Schwemmgut...