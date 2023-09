Rochlitzer Schüler haben 80 Luftballons in den Himmel steigen lassen

Grußkarten sollen mit der Aktion in alle Welt verteilt werden.

Mehr als 80 rote Luftballons mit selbstgestalteten Grußkarten sind am Donnerstag über dem Firmengelände von HTB Rochlitz an der Zwickauer Straße in den Himmel aufgestiegen. Der Start war Teil des Besuchs der drei fünften Klassen vom Rochlitzer Mathesius-Gymnasium, die sich bei der Firma für die Unterstützung, unter anderen für die...