Rochlitzer Schüler stellen Adventskalender der besonderen Art vor

Während eines Abends der offenen Tür können Besucher am Freitag viel über die verschiedenen Angebote an der Rochlitzer Oberschule erfahren.

Die bevorstehende Adventszeit wird an der Rochlitzer Oberschule „An der Mulde“ besonders. In diesem Jahr gibt es dort erstmals einen großen Adventskalender, jede Klasse darf zwei Türchen öffnen. Was dahinter zu finden sein wird, ist geheim. Verraten wird lediglich, dass die Fächer vom Klassenlehrer und vom Förderverein befüllt werden....