Rochlitzer Sportverein BSC Motor bringt Bewegung in die Adventszeit

Der BSC Motor Rochlitz macht die Adventszeit zum Erlebnis. Sport, Spiel und Spaß stehen im Mittelpunkt.

Die Vereinssportler vom BSC Motor Rochlitz sorgen auch in der Adventszeit für Bewegung. Für Montag, 4. Dezember, laden sie Kinder und deren Familien zu ihrem Nikolaussport- und Spielefest in die Turnhalle am Regenbogen ein. Ab 16.30 Uhr bieten sich dort jede Menge Möglichkeiten zur Bewegung und zum Spaß haben. So warten auf die jungen...