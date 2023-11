Sachbeschädigung vor Punkrockkonzert in Colditz: Liegt politisches Motiv vor?

An dem Konzert nahmen auch Musiker aus Rochlitz teil. Ermittelt wird wegen eines Vorfalls in der Nacht zuvor.

Colditz.

Handelten ein oder mehrere Steinewerfer in Colditz aus politischen Motiven? Dazu laufen nun Ermittlungen. Laut Polizeidirektion Leipzig fand im Bürgerzentrum Colditz am Samstag ein angemeldetes Konzert mit drei Bands der Punkrockszene aus Rochlitz, Leipzig und Bad Lausick statt. Einlass war 19 Uhr, die Veranstaltung mit rund 80 Teilnehmern startete 20 Uhr und endete gegen 1 Uhr. Störungen gab es nicht. Kräfte des Polizeireviers Grimma und der Einsatzzug für besondere Lagen sicherten ab. In der Nacht zuvor hatten Unbekannte mit Steinen drei Fensterscheiben beschädigt. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Eine politische Motivation könne wegen des folgenden Konzertes nicht ausgeschlossen werden, hieß es. (fmu)