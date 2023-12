Schaurig-schön und zauberhaft zugleich: Die Schlossweihnacht Rochlitz krönt die Adventszeit

Schloss Rochlitz bietet am Wochenende wieder den Weihnachtsmarkt der besonderen Art. Hier werden alle Sinne verwöhnt – und das trotz Eintritts auch familienfreundlich. Das freut nicht nur die Schneekönigin.

Wenn an einem Tag tausende Fotos entstehen, dann muss schon etwas Besonderes geboten werden. Genau dafür steht die Schlossweihnacht in Rochlitz, die bereits am Samstag den alten Mauern enormen Zuspruch brachte. Ein Selfie mit Weihnachtsmann? Kein Problem. Auch Schneekönigin Nordhild ließ sich gern mit Besuchern ablichten. Das erlaubten auch die...