Schloss Rochlitz: Das sind die Highlights 2024

Kalender her: Das bietet Schloss Rochlitz in diesem Jahr, von der Reise ins Mittelalter über die Gruselführung bis zur Schlossweihnacht. Einige Tickets sollte man sich schon sichern.

So viele Gäste wie 2023 hatte Rochlitz seit 2013 und 2014, als neue Ausstellungen öffneten, nicht mehr. 38.466 Besucher waren es laut Schlossteam, die Gäste externer Veranstalter eingerechnet. Offenbar trifft das Angebot den Nerv der Schlossfans. Auch 2024 lässt sich ab Februar in jedem Monat viel erleben. Am 4. Februar lockt „Yes – Die...