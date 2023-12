Schmuck aus Scherben und Plätzchen-Bäckerei: Schlossweihnacht im Alten Schloss Penig hat Außergewöhnliches zu bieten

So ungewöhnlich das Schloss in Penig an sich ist, so ungewöhnlich ist auch die Schlossweihnacht. Und diese hat in diesem Jahr viel Neues zu bieten.

Am Wochenende verwandelt sich der Schlosshof in Penig in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt, öffnen sich die großen Eisentore für neugierige Stadtbewohner. Schon jetzt sind die Buden zu erkennen, in denen es nicht nur Glühwein und forsteigene Wildschweinbratwürstel vom Grill geben wird, sondern auch ein ungewöhnliches Weihnachtssortiment.