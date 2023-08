Schützengesellschaft in Rochlitz stellt sich vor

Die Schützen laden zum Tag der offenen Tür ein. Dabei kann das Hobby auch ausprobiert werden.

Die Privilegierte Schützengesellschaft zu Rochlitz 1456 lädt zum Tag der offenen Tür an den Schießstand nahe der B 107 am Ortsausgang von Rochlitz in Richtung Colditz ein. Begrüßt werden Interessierte am Samstag von 10 bis 16 Uhr. „Besucher können sich unsere Anlage anschauen und das Schießen mit dem Luftgewehr, der Armbrust, Klein- und...