Schwedisches Duo bringt Folk-Rock nach Hermsdorf

Die Kirche in Hermsdorf wird erneut Schauplatz schwedischer Songpoesie. Stefan Johansson bringt diesmal Verstärkung mit. Denn Linda Blixt bringt, so der Veranstalter, eine warme Altstimme sowie klangvolle Percussions mit ein. Der 1978 in Nordschweden geborene Johansson tourte als Straßenmusiker etwa durch Japan und Neuseeland, arbeitete als...