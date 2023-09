Schwerer Unfall: Motorradfahrer wird Stein zum Verhängnis

Bei einem Unfall ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Auch die Feuerwehr rückte zum Unglücksort zwischen Lunzenau und Arnsdorf aus.

Ein Stein wurde ihm zum Verhängnis: Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 30-jährige Fahrer war gegen 17.15 Uhr mit seiner Maschine der Marke Suzuki auf der Peniger Straße von Lunzenau in Richtung Arnsdorf unterwegs, als er in einer Linkskurve ins Schlingern und letztlich von der Fahrbahn abkam....