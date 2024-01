Seit fast zwei Monaten vermisster Senior aus Rochsburg ist tot: Fundort nicht weit von Heim entfernt

Fast zwei Monate lang war der Mann verschwunden. Am Dienstag wurde er tot auf einem Fabrikgelände aufgefunden.

Ein seit Ende November vermisster Senior aus Rochsburg ist tot aufgefunden worden. Das teilte am Dienstagnachmittag die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der Senior wurde am Vormittag in einem Betriebsgelände in Rochsburg leblos aufgefunden. In einer ersten Meldung hatte die Polizei als Fundort „Lunzenau“ geschrieben.