Seniorenrat erwartet Gäste zum ersten Tanztee im Schützenhaus Wechselburg

Was anderorts längst etabliert ist, soll nun auch in der Gemeinde Einzug halten: Ein Treffpunkt zum Tanzen und für Unterhaltung.

Unter dem Titel „Tanztee“ haben sich in der Region Rochlitz bereits an vielen Orten Veranstaltungen für Senioren vor Jahren etabliert. Nun soll es auch in Wechselburg eine solche Veranstaltung geben. Am Sonntag wird ab 14 Uhr zum ersten Wechselburger Tanztee im Schützenhaus Wechselburg Gäste erwartet, Beginn der Veranstaltung ist 15 Uhr....