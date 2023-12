Sicherheitswacht in Rochlitz: Unterwegs mit den Netten

Sie gehen mit der Polizei Streife, wenn diese Knöllchen verteilt. Sie patrouillieren in Kleingarten. Den Leuten von der Sicherheitswacht macht das Spaß. Sie sagen von sich: „Wir sind die Netten.“

Da ein Gruß, dort ein Nicken. Es dauert nicht lange, dann ist Ute Michaelis in ein Gespräch verwickelt – wie es so geht, was so los ist in der Stadt. Über dieses und jenes wird sich unterhalten und auch mal gescherzt. Es ist ein Sonntag im Dezember. Weihnachtsmarkt. Zwischen den Buden schlendern zahlreiche Menschen umher. Nicht wenige kennt...