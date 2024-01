So geht es beim Bau von Mittelsachsens höchstem Windrad weiter

Nach wochenlangem Verzug auf der Baustelle geht es nun Schlag auf Schlag. Nachdem das dritte Rotorblatt eingetroffen ist, hat die Montage am Mittwoch begonnen.

Nachdem in der Nacht zu Mittwoch auf der Baustelle für das höchste Windrad Mittelsachsens das dritte Rotorblatt eingetroffen ist, hat bereits wenige Stunden später die Montage eines der Blätter begonnen. In den vergangenen Tagen hatten die drei Schwerlasttransporte vom Zwischenlagerplatz in Altmittweida zur Baustelle auf einem Feld an der...