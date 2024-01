Stadtrat Geringswalde fegt Pläne für Seniorenbeirat vom Tisch

Der Antrag der Linksfraktion auf Bildung eines solchen Gremiums erhält keine Mehrheit. Grund: Für Ruheständler läuft es im Ort. Auch ohne zusätzlichen Überbau.

Auch in Zukunft wird es in Geringswalde keinen Beirat für Belange von Senioren geben. So sprach sich die überwiegende Mehrheit der Stadträte in der jüngsten Sitzung gegen einen Antrag der Linksfraktion aus, die die Gründung eines „freien Seniorenbeirats“ wie auch die Berufung eines Seniorenbeauftragten forderte. Das Gremium, so die Idee...